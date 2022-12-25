أذربيجان والإيسيسكو توقعان خطة عمل للتعاون في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجمهورية أذربيجان خطة عمل للتعاون المشترك من أجل تعزيز ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات، وحماية التراث الثقافي لدول العالم الإسلامي وضمان استدامته، من خلال دعم تنفيذ مجموعة من برامج ومشاريع الإيسيسكو.

وقع خطة العمل، اليوم السبت (24 ديسمبر 2022) بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والسفير ناظم صمادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية.

وفي كلمته، خلال حفل التوقيع، نوه الدكتور المالك بالشراكة المثمرة التي تجمع بين الإيسيسكو وجمهورية أذربيجان، والتي تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات بين المنظمة ودولها الأعضاء، مثمنا دعم أذربيجان الدائم للبرامج والمشاريع التي تنفذها الإيسيسكو.

وأكد أن هذا الاتفاق الجديد سيساهم في تعزيز تطبيق رؤية الإيسيسكو الجديدة ويدعم توجهاتها الاستراتيجية، التي تولي أهمية خاصة لبناء قدرات الشباب والنساء وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن، ولحماية وصون تراث العالم الإسلامي المادي وغير المادي، ولترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري.

ومن جانبه، عبر السفير صمادوف، عن سعادته بهذا التوقيع، مشيرا إلى أنه تأكيد جديد على دعم جمهورية أذربيجان لبرامج ومشاريع منظمة الإيسيسكو، ولما تقوم به من جهود للمساهمة في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء.

وحسب خطة العمل، اتفق الجانبان على الشراكة في تنظيم المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، الذي ينعقد كل سنتين في باكو عاصمة أذربيجان، والإقرار بأهمية النداء العالمي حول السلام من أجل الثقافة، الذي تم إطلاقه من منظمة الإيسيسكو ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووزارة الثقافة بجمهورية أذربيجان، ضمن أنشطة منتدى باكو للحوار، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، وتكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام بين المجتمعات.

كما تنص خطة العمل على أن تدعم وزارة الثقافة الأذربيجانية برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، وبرامج المنظمة التي تهدف إلى حماية مواقع التراث الثقافي في العالم الإسلامي، وتعزيز تحديث البنية الرقمية لمقر الإيسيسكو.