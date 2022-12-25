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    قرية علي اغالي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية علي اغالي لمحافظة اغدام في دائرة قرية علي ماداتلي. في الضفة اليسرى لنهر خاتشين.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 12 يونيو عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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