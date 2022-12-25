باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

وصلت طائرة أخرى من نوع ايرباص 380 لشركة خطوط "كانتاس" الى مطار باكو بعاصمة أذربيجان لنقل ركاب الى لندن.

أفادت أذرتاج ان هذه الطائرة ستقلع اليوم في طريقها الى لندن.

يجب الذكر ان قائد طائرة Airbus A380 التابعة لخطوط كانتاس الجوية الأسترالية في رحلة سنغافورة – لندن كان قد أبلغ المطار عن وجود تحذير دخان في عنبر الشحن وطلب الهبوط بها اضطراريا، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار.

هبطت الطائرة بنجاح في الساعة 07:08 في 23 ديسمبر. كان على متن الطائرة 356 راكبا.

يجب الذكر ان الطائرة من نوع Airbus A380 طائرة ذات بدن واسع وأكبر طائرة ركاب في العالم.