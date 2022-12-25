نوفاك: بعد 5-10 سنوات سيواجه العالم نقصاً في الطاقة بسبب قلة الاستثمار

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركات النفط والغاز الغربية تقوم حالياً، بسبب تصرفات سلطاتها، بسحب الأموال من قطاع الطاقة على شكل عائدات ولا تستثمر. لذلك، سيواجه العالم، بعد 5-10 سنوات، نقصاً في موارد الطاقة وموجة جديدة من الأزمة ستؤثر بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس": "تنظر العديد من شركات النفط والغاز الغربية بحذر إلى كل هذه العمليات وتسحب الأموال على شكل عائدات، بدلاً من القيام بالاستثمار. وفي المستقبل، سيؤدي ذلك إلى أنه نتيجة لانخفاض حجم الاستثمارات، سيشهد الاتحاد الأوروبي نقصاً في موارد الطاقة، وسيواجه العالم نقصاً وموجة جديدة من الأزمة".

وأضاف: "بعد 5-10 سنوات، سيواجه العالم مشاكل خطيرة، وذلك سيؤثر بشكل أكبر على أوروبا".

وأشار نوفاك إلى أن الدول الغربية، التي تفرض عقوبات وتتخذ إجراءات لتنظيم الأسواق، تقوم بذلك لأغراض سياسية، موضحاً "إنها تتلقى فوائد مؤقتة، لكنها سياسية فقط وليست اقتصادية. وإذا تحدثنا عن آفاق طويلة المدى، فإن مثل هذه القرارات تثير أزمة عميقة طويلة الأجل وزعزعة للاستقرار في أوروبا"، حسبما نشرت وكالة "تاس" الروسية.