15 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني

باكو، 26 ديسمبر (أذرتاج)

يستمر الاعتصام المدني في يومه الـ15 بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء المراقبة على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي للذهب والنحاس والمولبدن ووقف الاستغلال غير الشرعي لمناجم الثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان.

ورغم ظروف الطقس الممطرة والباردة يزداد عدد المعتصمين.

بدأ المشاركون اليوم الجديد من الاعتصام بعزف النشيد الوطني.

ويستمر الاعتصام في ظروف هادئة ومدنية حيث أن المعتصمين يرفعون لافتات ويرددون هتافات يطالبون فيها بوقف تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية الموجودة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تتمركز فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.