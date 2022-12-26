الجزائر تعتمد سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا خلال 2023-2025
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣١]
باكو، 26 ديسمبر (أذرتاج)
أفادت وكالة أنباء أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية ان ميزانية عام 2023، التي وقع عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتمدت سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
وذكرت الوكالة أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1 بالمئة، في حين يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.1 .
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