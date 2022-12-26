إسطنبول تستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٩]
باكو، 26 ديسمبر (أذرتاج)
تستضيف مدينة إسطنبول بطولة العالم للمصارعة تحت عمر 17 عامًا في عام 2023.
وبحسب الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة (UWW) ستستضيف مدينة إسطنبول البطولة العالمية بين 31 يوليو/تموز و6 أغسطس/آب.
ومن الجدير بالذكر أنّ بطولة العالم للمصارعة للكبار لعام 2023 التي تقدمت تركيا بطلب لاستضافتها قد سحبت من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وأعطيت لصربيا للمرة الثانية على التوالي.
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