إسطنبول تستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

باكو، 26 ديسمبر (أذرتاج)

تستضيف مدينة إسطنبول بطولة العالم للمصارعة تحت عمر 17 عامًا في عام 2023.

وبحسب الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة (UWW) ستستضيف مدينة إسطنبول البطولة العالمية بين 31 يوليو/تموز و6 أغسطس/آب.

ومن الجدير بالذكر أنّ بطولة العالم للمصارعة للكبار لعام 2023 التي تقدمت تركيا بطلب لاستضافتها قد سحبت من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وأعطيت لصربيا للمرة الثانية على التوالي.