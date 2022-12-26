أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 25 ديسمبر

باكو، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 72 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 72 مصابا بالفيروس خلال 25 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و965 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و395 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و6 مريضين منهم ويستمر علاج 564 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1930 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و420 ألف و424 فحص طبي.