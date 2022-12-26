أذربيجان: تطعيم 226 جرعة من لقاح كورونا في 25 ديسمبر

باكو، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 226 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 75 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و38 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 97 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و16 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و929 ألف و891 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف و304 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و385 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و667 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و535 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.