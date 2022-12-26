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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

    أورو EUR 1 1.8068

    دولار أسترالي AUD 1 1.1416

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3294

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999

    كرون دنماركي DKK 1 0.2429

    لاري جورجي GEL 1 0.6311

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

    دولار كندا CAD 1 1.2501

    دينار الكويت KWD 1 5.5519

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0878

    جنيه مصري EGP 1 0.0687

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

    كرون النرويج NOK 1 0.1724

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3892

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0246

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2574

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0911

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0682

    كرون التشيك CZK 1 0.0746

    يوان الصين CNY 1 0.2437

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0522

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.485

    كرون السويد SEK 1 0.1617

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8216

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2823

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1939

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

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