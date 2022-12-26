البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097
أورو EUR 1 1.8068
دولار أسترالي AUD 1 1.1416
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3294
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999
كرون دنماركي DKK 1 0.2429
لاري جورجي GEL 1 0.6311
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178
دولار كندا CAD 1 1.2501
دينار الكويت KWD 1 5.5519
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842
بيسو المكسيك MXN 1 0.0878
جنيه مصري EGP 1 0.0687
لاي مولدوفا MDL 1 0.0885
كرون النرويج NOK 1 0.1724
زلوتي بولندا PLN 1 0.3892
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0246
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624
دولار سنغافورة SGD 1 1.2574
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0911
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0682
كرون التشيك CZK 1 0.0746
يوان الصين CNY 1 0.2437
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0522
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.485
كرون السويد SEK 1 0.1617
فرنك سويسرا CHF 1 1.8216
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2823
بيسو تشيلي CLP 100 0.1939
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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