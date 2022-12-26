البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

أورو EUR 1 1.8068

دولار أسترالي AUD 1 1.1416

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3294

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999

كرون دنماركي DKK 1 0.2429

لاري جورجي GEL 1 0.6311

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

دولار كندا CAD 1 1.2501

دينار الكويت KWD 1 5.5519

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842

بيسو المكسيك MXN 1 0.0878

جنيه مصري EGP 1 0.0687

لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

كرون النرويج NOK 1 0.1724

زلوتي بولندا PLN 1 0.3892

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0246

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

دولار سنغافورة SGD 1 1.2574

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0911

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0682

كرون التشيك CZK 1 0.0746

يوان الصين CNY 1 0.2437

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0522

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.485

كرون السويد SEK 1 0.1617

فرنك سويسرا CHF 1 1.8216

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2823

بيسو تشيلي CLP 100 0.1939

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004