ارتفاع الصادرات من الشاي

باكو، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

صدرت 1719 طن من الشاي من البلد خلال 11 شهرا من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 10.9 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت 1008 طن من الشاي بقيمة 7.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.