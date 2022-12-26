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    اقتصاد


    أذربيجان تستورد القمح بقيمة 400 مليون دولار خلال 11 شهرا

    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]
    أذربيجان تستورد القمح بقيمة 400 مليون دولار خلال 11 شهرا

    باكو، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

    تم استيراد مليون و167 الف و957 طن من القمح خلال اشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة استيراد القمح بلغت 398 مليون دولار.

    يذكر انه تم استيراد مليون و17 ألفا و503 طن من القمح بقيمة 287.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.

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