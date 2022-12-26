الرئيس إلهام علييف يصل الى مدينة سانت بطرسبورغ في زيارة عمل

سانت بطرسبورغ، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 ديسمبر الى مدينة سانت بطرسبورغ في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في اجتماع رؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة اذرتاج انه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني على ارض مطار بولكوفو-2 حاكم مدينة سانت بطرسبورغ ألكسندر بيقلوف وحاكم ولاية لينينغراد ألكسندر دروزدينكو ومسؤولين آخرين.