الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 16 حالة حريق و 3 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 3 أشخاص وأصيب شخصان.

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