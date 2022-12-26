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    أخبار رسمية


    عقد اجتماع لقادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرج

    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]

    سان بطرسبرج، 26 ديسمبر، (أذرتاج)

    عقد اجتماع لقادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبرج الروسية في 26 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف حضر الاجتماع.

    استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    ثم تم التقاط صورة مشتركة.

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