أذربيجان: 15 إصابة بكورونا في 26 ديسمبر

باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 14 مصابا بالفيروس خلال 26 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و980 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و409 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و6 مريضين منهم ويستمر علاج 565 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 743 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و421 ألف و167 فحص طبي.