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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

    أورو EUR 1 1.8101

    دولار أسترالي AUD 1 1.147

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3257

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996

    كرون دنماركي DKK 1 0.2434

    لاري جورجي GEL 1 0.6298

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

    دولار كندا CAD 1 1.2541

    دينار الكويت KWD 1 5.5507

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3845

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0877

    جنيه مصري EGP 1 0.0687

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0884

    كرون النرويج NOK 1 0.1728

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3897

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0247

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2637

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.091

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0701

    كرون التشيك CZK 1 0.0748

    يوان الصين CNY 1 0.2442

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0553

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4862

    كرون السويد SEK 1 0.1622

    فرنك سويسرا CHF 1 1.826

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1342

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2792

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1936

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

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