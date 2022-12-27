البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

أورو EUR 1 1.8101

دولار أسترالي AUD 1 1.147

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3257

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996

كرون دنماركي DKK 1 0.2434

لاري جورجي GEL 1 0.6298

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

دولار كندا CAD 1 1.2541

دينار الكويت KWD 1 5.5507

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3845

بيسو المكسيك MXN 1 0.0877

جنيه مصري EGP 1 0.0687

لاي مولدوفا MDL 1 0.0884

كرون النرويج NOK 1 0.1728

زلوتي بولندا PLN 1 0.3897

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.0247

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

دولار سنغافورة SGD 1 1.2637

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.091

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0701

كرون التشيك CZK 1 0.0748

يوان الصين CNY 1 0.2442

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0553

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4862

كرون السويد SEK 1 0.1622

فرنك سويسرا CHF 1 1.826

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1342

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2792

بيسو تشيلي CLP 100 0.1936

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004