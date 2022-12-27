البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097
أورو EUR 1 1.8101
دولار أسترالي AUD 1 1.147
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3257
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996
كرون دنماركي DKK 1 0.2434
لاري جورجي GEL 1 0.6298
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179
دولار كندا CAD 1 1.2541
دينار الكويت KWD 1 5.5507
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3845
بيسو المكسيك MXN 1 0.0877
جنيه مصري EGP 1 0.0687
لاي مولدوفا MDL 1 0.0884
كرون النرويج NOK 1 0.1728
زلوتي بولندا PLN 1 0.3897
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0247
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624
دولار سنغافورة SGD 1 1.2637
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.091
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0701
كرون التشيك CZK 1 0.0748
يوان الصين CNY 1 0.2442
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0553
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4862
كرون السويد SEK 1 0.1622
فرنك سويسرا CHF 1 1.826
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1342
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2792
بيسو تشيلي CLP 100 0.1936
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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