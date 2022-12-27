أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 26 ديسمبر
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 26 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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