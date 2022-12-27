مكتب حقوق الانسان الاذربيجاني يشارك في اجتماعات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان في جدة

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

شارك رئيس ديوان موكل حقوق الانسان الاذربيجاني آيدين صفيخانلي في اجتماعات الدورة العادية العشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بعنوان "الحق في الحياة الأسرية"، والتي عقدت بمقر الهيئة الدائم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتحدث صفيخانلي عن الاعمال المقامة في مجال حقوق الانسان في أذربيجان في مداخلته.

كما تحدث صفيخانلي في مداخلته في موضوع تنظيم النشاط التجاري اثناء النزاعات المسلحة عن تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية والمناجم من قبل أرمينيا في فترة احتلال الأراضي الأذربيجانية وفي فترة ما بعد النزاع. كما تناول في حديثه مسألة الاعتصام السلمي المقام في طريق لاتشين – خانكندي بمشاركة النشطاء البيئيين والخبراء والطلاب فضلا عن ممثلي المجتمع المدني الاذربيجاني احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للمناجم الموجودة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تتمركز فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

كذلك تحدث صفيخانلي عن تدمير الأثار والمعالم التاريخية الدينية الأذربيجانية في فترة الاحتلال الأرميني والاعمال الوحشية المرتكبة ضد البيئة ومقابر الاذربيجانيين.