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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى روسيا

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٩]

    سانت بطرسبورغ، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في 26 ديسمبر.

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