الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى روسيا
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٩]
سانت بطرسبورغ، 27 ديسمبر، (اذرتاج)
اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في 26 ديسمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٠]
٢٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٣]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٠٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٥٥]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك