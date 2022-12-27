  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

    باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 62.5 ألف طن.

    وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 202.9 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 60.5 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 164.9 مليون دولار خلال عام 2021.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]
    أذربيجان تستورد القمح بقيمة 400 مليون دولار خلال 11 شهرا
    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
    ارتفاع الصادرات من الشاي