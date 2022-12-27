انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل

باكو، 27 ديسمبر، (أذرتاج)

تم تصدير 70.8 ألف طن من ألياف القطن و7984 طن من الغزول القطنية خلال 11 شهرا من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة صادرات ألياف القطن بلغت 163 مليون دولار أمريكي وغزل القطن 31.4 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 117.2 ألف طن من ألياف القطن بقيمة 190.3 مليون دولار و16.8 ألف طن من خيوط القطن بقيمة 51.4 مليون دولار في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من عام 2021.