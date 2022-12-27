باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

تم استكمال الاعمال في عدد من المباني والطرق السريعة والبنية التحتية الأخرى في حي الحديقة المركزية بمدينة باكو البيضاء.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف تفقد سير اعمال الانشاء فيها ووضع حجر الأساس لمجمع "خيول قره باغ" في مدينة باكو البيضاء.