استكمال اعمال بناء عدد من مرافق البنية التحتية في مدينة باكو البيضاء
الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال فيها ويضع حجر الأساس لمجمع "خيول قره باغ"
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٥]
باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)
تم استكمال الاعمال في عدد من المباني والطرق السريعة والبنية التحتية الأخرى في حي الحديقة المركزية بمدينة باكو البيضاء.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف تفقد سير اعمال الانشاء فيها ووضع حجر الأساس لمجمع "خيول قره باغ" في مدينة باكو البيضاء.
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