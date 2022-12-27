أذربيجان تلغي الازدواج الضريبي مع اليابان

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج) تم التوقيع على معاهدة بشأن إلغاء الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين جمهورية أذربيجان واليابان. أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف. أضاف الوزير ان المعاهدة ستعطي دفعة لتوسيع العلاقات الاقتصادية التجارية الثنائية.

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