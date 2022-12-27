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    سياسة


    نائب المجلس الوطني: كلمة الرئيس إلهام علييف خارطة طريق للعودة إلى أذربيجان الغربية

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
    نائب المجلس الوطني: كلمة الرئيس إلهام علييف خارطة طريق للعودة إلى أذربيجان الغربية

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    قال نائب المجلس الوطني موسى قولييف في كلمة ألقاها في الاجتماع العام للبرلمان المنعقد في 27 ديسمبر " إنّ كلمة الرئيس إلهام علييف المفاهيمية التي ألقاها في اجتماع عقده مع مجموعة من سكان أذربيجان الغربية هي خارطة طريق للعودة الى مسقط رؤوسنا التاريخي".

    وأضاف النائب قولييف أن المجلس الوطني هو الآخر ينبغي له أن يشتغل بما يهمه من الأمر التشريعي.

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