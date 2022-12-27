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    جيهون بيراموف: أرمينيا ستتضرر بموقفها من ممر زانكزور

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
    جيهون بيراموف: أرمينيا ستتضرر بموقفها من ممر زانكزور

    باكو، 27 ديسمبر، (أذرتاج)

    ستتضرر أرمينيا بموقفها من ممر زانكزور.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام في 27 ديسمبر.

    وقال الوزير: "كلما أدركت أرمينيا ذلك مبكرا واتخذت خطوات عملية ووفت بالتزاماتها، كلما كانت النتائج الأفضل التي ستحققها لنفسها. على أي حال، سوف تواصل أذربيجان تحقيق مصالحها الوطنية وتطالب أرمينيا بالوفاء بالتزاماته.

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