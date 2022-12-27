جيهون بيراموف: أرمينيا ستتضرر بموقفها من ممر زانكزور
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
باكو، 27 ديسمبر، (أذرتاج)
ستتضرر أرمينيا بموقفها من ممر زانكزور.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام في 27 ديسمبر.
وقال الوزير: "كلما أدركت أرمينيا ذلك مبكرا واتخذت خطوات عملية ووفت بالتزاماتها، كلما كانت النتائج الأفضل التي ستحققها لنفسها. على أي حال، سوف تواصل أذربيجان تحقيق مصالحها الوطنية وتطالب أرمينيا بالوفاء بالتزاماته.
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