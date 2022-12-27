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    سياسة


    الوزير: العمل المشترك بين تركيا وأذربيجان بموجب "بيان شوشا" مستمر

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]
    الوزير: العمل المشترك بين تركيا وأذربيجان بموجب

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده في 27 ديسمبر حول نتائج العام إن رئيس أذربيجان سافر إلى تركيا في عام 2022م 3 مرات مقابل زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أذربيجان مرتين وذلك فضلا عن عقد لقاءات ثنائية ضمن المنصات الدولية.

    وأكد الوزير بايراموف أن العمل المشترك بين تركيا وأذربيجان في جميع المجالات المنصوص عليها في بيان شوشا مستمر.

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