جيهون بيراموف: أذربيجان اتبعت خلال العام سياسة خارجية مستقلة ومنفتحة تقوم على المصالح الوطنية
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٩]
باكو، 27 ديسمبر، (أذرتاج)
انتهجت جمهورية أذربيجان بنجاح سياسة خارجية مستقلة ومفتوحة وقائمة على المصالح الوطنية تحت قيادة الرئيس إلهام علييف خلال عام 2022.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي بشأن نتائج العام في 27 ديسمبر.
قال الوزير إن "في ظل التوتر المتزايد في نظام العلاقات الدولية والتحديات ذات الصلة، تهدف سياستنا الخارجية إلى ضمان المصالح الوطنية لدولتنا وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وإلى تعزيز وحدة أراضي أذربيجان وإلى خلق بيئة خارجية مواتية للأمن القومي والتنمية الاجتماعية".
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