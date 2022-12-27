أذربيجان: 95 إصابة بكورونا في 27 ديسمبر

باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 95 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 101 مصاب وتوفي مصابان بالفيروس خلال 27 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و75 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و510 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مريضين منهم ويستمر علاج 557 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2438 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و423 ألف و605 فحص طبي.