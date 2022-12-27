أذربيجان: تطعيم 365 جرعة من لقاح كورونا في 27 ديسمبر

باكو، 27 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 365 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 158 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و79 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 110 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و18 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و930 ألف و256 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف و462 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و464 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و777 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و553 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.