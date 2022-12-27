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    سياسة


    جيهون بايراموف: عدد الممثليات الديبلوماسية لأذربيجان في الخارج يصل الى 89

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
    جيهون بايراموف: عدد الممثليات الديبلوماسية لأذربيجان في الخارج يصل الى 89

    باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

    كان هذا العام عاما مهما من حيث توسيع جغرافية الممثليات الأذربيجانية في البلدان الخارجية.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم.

    قال الوزير ان عدد الممثليات الدبلوماسية الأذربيجانية في الخارج (سفارات وقنصليات) وصل الى 89.

    كما أضاف الوزير ان أذربيجان أسست سفارتين لها في إسرائيل وألبانيا. بناء على القرارات الصادرة مسبقا، فتحت أذربيجان سفارتين لها في الفاتيكان والبوسنة والهرسك. في الوقت ذاته، تم التركيز خاصة على تعزيز علاقات أذربيجان مع دول قارة افريقيا.

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