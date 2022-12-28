الوزير: الموقف غير البناء لأرمينيا يعرقل احراز تقدم

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

أجرى نواب رؤساء الوزراء من أذربيجان وأرمينيا وروسيا في هذا العام محادثات حول استئناف النقل والمواصلات. كذلك انعقد خلال هذه السنة 3 اجتماعات حول ترسيم الحدود.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم في 27 ديسمبر.

تم التوصل الى تقدم ضئيل. وسببه هو الموقف غير البناء لأرمينيا، على حد قول الوزير.

قال الوزير ان أرمينيا تنتهك عددا من الالتزامات التي تعهدت بها بموجب البيان الثلاثي، مضيفا ان "المنظمات الدولية مطلعة على ان أرمينيا لا تنفذ عددا من التزاماتها أمام البيان الثلاثي ولا تسحب الوحدات الارمينية المسلحة غير القانونية من بقية الأراضي الأذربيجانية وتقوم بتهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية وتقوم بنقل مواطني البلد الثالث عبر ممر لاتشين. كما تحاط المنظمات الدولية علما بمخاطر الألغام."