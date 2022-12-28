مشاورات سياسية بين أذربيجان والمغرب

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

التقى فارض رضايف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني والوفد المرافق له وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية. اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين. احيط الجانب المغربي علما بتخطيط عقد اجتماع قمة لمجموعة الاتصال لمكافحة كوفيد 19 لحركة عدم الانحياز في باكو في مارس عام 2023.

كما أقيمت مشاورات سياسية بين جمهورية أذربيجان والمملكة المغربية في مدينة الرباط في 27-26 ديسمبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان مسئولي البلدين بحثوا خلال المشاورات تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون، بحضور فارض رضايف، نائب وزير الخارجية الاذربيجاني والسفير عبد القادر الأنصاري، مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية المغربية.

نوقشت خلال المشاورات الوضع الحالي للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والبرلمانية وآفاق تطويره، ومسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

على هامش الزيارة، أجرى الوفد الاذربيجاني لقاءات في عدد من مؤسسات التعليم والبحث العلمي المغربية.