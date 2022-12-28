أذربيجان: جلب خبراء دوليين للتحقيقات في استغلال المناجم في قره باغ
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٧]
باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)
يشارك خبراء دوليون الى جانب المتخصصون الاذربيجانيون في التحقيقات في استغلال المناجم في قره باغ. تجري الإحصاءات فيها حاليا.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم في 27 ديسمبر.
قال الوزير ان العمل مستمر على قدم وساق في هذا المجال. ان كل الأدلة تشكل جزءا من أجزاء الدعوى القضائية التي رفعتها أذربيجان ضد أرمينيا.
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