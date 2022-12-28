"التعاون الإسلامي" تحذر من حسابات وهمية على المواقع الإلكترونية تنتحل صفة أمينها

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من وجود حسابات وهمية على "فيسبوك" وبعض المنصات الرقمية باسم أمينها العام حسين إبراهيم طه، أنشأها أشخاص بصورة غير قانونية، ولأغراض لا تتفق مع توجهات منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة في الانترنت: "تود إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي أن تحيط علما مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بوجود حسابات وهمية على الفيسبوك وبعض المنصات الرقمية باسم معالي، حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أنشأها أشخاص بصورة غير قانونية ولأغراض لا تتفق مع توجهات منظمة التعاون الإسلامي.

وفي هذا الصدد، يرجى من كل من يتلقى طلب صداقة أو رسائل أو إعلانات بمختلف المضامين متعلقة بهذه الحسابات الوهمية توخي الحذر تفاديا للتعرض لعمليات الاحتيال أو التضليل، كما تطلب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ابلاغ السلطات المعنية عن أي وسائط غير رسمية باسم منظمة التعاون الإسلامي وذلك ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أي اتصال أو بيان يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي أو الأمين العام يتم عبر القنوات الرسمية."