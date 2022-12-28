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    جيهون بايراموف: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لأذربيجان

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٥‎]
    جيهون بايراموف: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لأذربيجان

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لأذربيجان. بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان علاقات التعاون الاستراتيجي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم في 27 ديسمبر.

    قال جيهون بايراموف ان التعاون بين اذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل واللوجيستية والطاقة يزداد، مشيرا الى استمرار العمل على إعداد معاهدة تعاون ستنظم العلاقات الشاملة بين الطرفين. وزاد الوزير ان "مستوى إعداد المعاهدة رفيع للغاية. ونحن ممتنون لمستوى التعاون القائم."

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