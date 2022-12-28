الوزير: في العلاقات بين أذربيجان وإيران جوانب متوترة

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

ان مبادرة اللقاء بصيغة 3+3 جاءت من الرئيس الاذربيجاني. ودعمها الرئيس التركي أيضا. وأول لقاء في هذه الصيغة انعقد بمشاركة البلدين دون حضور جورجيا في العام الماضي.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم في 27 ديسمبر.

لفت الوزير الى وجود بعض التوتر المعين في العلاقات بين أذربيجان وايران في الآونة الأخيرة، قائلا ان هنا جوانب متوترة، لكن تلاحظ نتائج إيجابية أيضا فيها في الآونة الأخيرة. تنفذ الاتفاقات المحرزة في المجال الاقتصادي. اذا سئل "هل قد تكون العلاقات بين أذربيجان وايران احسن في الظروف الحالية؟" كان الرد عليه "طبعا، قد تكون احسن".

كذلك أضاف بايراموف ان الأولوية في السياسة الخارجية لاذربيجان هي تطوير علاقات الصداقة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة مع بلدان الجوار. لم ترغب أذربيجان أبدا في توتير هذه العلاقات.