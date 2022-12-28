وزير الخارجية يحذر أرمينيا

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

معاهدة سلام مع أرمينيا وترسيم الحدود وفتح طرق المواصلات عمليات منفصلة عن بعضها بعضا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم في 27 ديسمبر.

في إشارة الى توقع انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات في موسكو، قال الوزير "ان أرمينيا قدمت قبل يوم (من الاجتماع) اقتراحاتها حول معاهدة سلام. وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بعد يوم عن إمكانية توقيع معاهدة سلام على أساس هذه الاقتراحات. نصفه بالتصريح الموجه الى الداخل".

أضاف الوزير ان قيادة أرمينيا تدلي أحيانا بتصريحات موجهة الى الداخل.

أكد وزير الخارجية ان "تنفيذ أرمينيا التزاماتها من خلال اتخاذ خطوات براغماتية بناء على مصالحها الوطنية قد يكون مفيدا لها قبل كل شيء. سنواصل عملنا لكي تنفذ أرمينيا تعهداتها".

كذلك قال جيهون بايراموف ان محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تتخذ إجراءات على الشكاوى التي قدمتها أذربيجان ضد أرمينيا.