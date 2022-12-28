الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز "دوست" برقم 5 في باكو

باكو، 28 ديسمبر، (اذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح مركز "دوست" برقم 5 لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية في مدينة باكو في 28 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف قدم معلومات عن الظروف المهيأة في المركز.