  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان ترتفع استيراد الأرز

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
    أذربيجان ترتفع استيراد الأرز

    باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم استيراد 48.2 ألف طن أرز خلال اشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الأرز المستورد بلغت 40.7 مليون دولار.

    يذكر أنه في نفس الفترة من العام الماضي تم استيراد 43.8 ألف طن أرز بقيمة 31.7 مليون دولار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]
    الاقتصاد الأذربيجاني يسجل نموا بنسبة 5.4 % بعد الوباء
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    أذربيجان تلغي الازدواج الضريبي مع اليابان
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل