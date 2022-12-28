أذربيجان ترتفع استيراد الأرز

باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

تم استيراد 48.2 ألف طن أرز خلال اشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الأرز المستورد بلغت 40.7 مليون دولار.

يذكر أنه في نفس الفترة من العام الماضي تم استيراد 43.8 ألف طن أرز بقيمة 31.7 مليون دولار.