الأمن الروسي يحبط عمليات تهريب صقور مدرجة في "الكتاب الأحمر" إلى الشرق الأوسط

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عمليات تهريب صقور السنقر المدرجة في "الكتاب الأحمر" في روسيا، إلى الشرق الأوسط.

وقال مكتب العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "تاس": "أوقفت دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة تنظيم قناة لتهريب صقور السنقر التي تنتمي إلى الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر في روسيا الاتحادية، إلى إحدى دول الشرق الأوسط"، حسبما أفادت وكالة انباء أذرتاج.

وأشار المكتب إلى أن أشخاصاً من سكان كامتشاتكا ومقاطعة ألطاي وموسكو إلى جانب مواطن أجنبي متورطون في ارتكاب الجريمة.

وأوضح مكتب العلاقات العامة: "تم فتح قضية جنائية بموجب المادة رقم 226.1 من القانون الجنائي الروسي "تهريب الحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة ..."، وتم احتجاز الأجنبي، كما صودرت صقور السنقر التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبعد فحصها من قبل المتخصصين، تم إطلاقها في بيئتها الطبيعية".