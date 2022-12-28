الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى قطر

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف 28 ديسمبر اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى قطر. أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على إعفاء السفير رشاد فاعل أوغلو إسماعيلوف عن منصب سفير أذربيجان لدى دولة قطر.

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