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    سياسة


    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في هولندا وفي الوقت ذاته لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في هولندا وفي الوقت ذاته لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف 28 ديسمبر اليوم مرسوما يعين سفير البلد لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على توظيف السفير رحمن صاحب أوغلو مصطفايف لمنصبي سفير أذربيجان لدى مملكة نيديرلاند وفي الوقت ذاته المندوب الدائم للجمهورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمقره في مدينة لاهاي.

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