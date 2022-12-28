الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في قطر

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف 28 ديسمبر اليوم مرسوما يعين سفيرا جديدا للبلد لدى قطر. أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على توظيف السفير ماهر محمد أوغلو علييف لمنصب سفير أذربيجان المفوض وفوق العادة لدى دولة قطر.

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