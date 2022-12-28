  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في قطر

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف 28 ديسمبر اليوم مرسوما يعين سفيرا جديدا للبلد لدى قطر.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على توظيف السفير ماهر محمد أوغلو علييف لمنصب سفير أذربيجان المفوض وفوق العادة لدى دولة قطر.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٣]
    فريد شفييف: سنعد تقريرا عن الشتات الأرمني في الشرق الأوسط
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في هولندا وفي الوقت ذاته لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٧]
    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى قطر
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تمر مكان الاعتصام حرا ودون مرافقة قوات حفظ السلام الروسية