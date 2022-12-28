  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الاقتصاد الأذربيجاني يسجل نموا بنسبة 5.4 % بعد الوباء

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]

    باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

    نما الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 5.4 في المائة بعد الوباء وبنسبة 4.8 في المائة خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكايل جباروف.

    وقال الوزير إنه لأول مرة هذا العام، تم توفير عائدات ضريبية تزيد عن 15 مليار مانات بحلول 15 ديسمبر.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
    أذربيجان ترتفع استيراد الأرز
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    أذربيجان تلغي الازدواج الضريبي مع اليابان
    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل