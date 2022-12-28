الاقتصاد الأذربيجاني يسجل نموا بنسبة 5.4 % بعد الوباء

باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

نما الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 5.4 في المائة بعد الوباء وبنسبة 4.8 في المائة خلال العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكايل جباروف.

وقال الوزير إنه لأول مرة هذا العام، تم توفير عائدات ضريبية تزيد عن 15 مليار مانات بحلول 15 ديسمبر.