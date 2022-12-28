قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية تاختاباشي لمحافظة كالبجار في السفح الجبلي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمرت القرية بالكامل من قبل الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 25 نوفمبر لعام 2020 مع استرداد محافظة كالبجار الى أذربيجان بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.