  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية تاختاباشي لمحافظة كالبجار في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمرت القرية بالكامل من قبل الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 25 نوفمبر لعام 2020 مع استرداد محافظة كالبجار الى أذربيجان بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية علي اغالي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
    تسخير فناء مجدد تال للسكان في مدينة يفلاخ – صور
    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية يانشاق بينا لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية ميرزاجاماللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)