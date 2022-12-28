فريد شفييف: سنعد تقريرا عن الشتات الأرمني في الشرق الأوسط

باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

تتمثل المهمة الرئيسية لمركز تحليل العلاقات الدولية في نقل معلومات عن الجغرافيا السياسية إلى الشركاء الأجانب وعقد فعاليات مختلفة بهذا الموضوع في أذربيجان والخارج.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها فريد شفييف رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام المنصرم.

قال فريد شفييف: "قريبا سيكون لدينا تقرير عن الشتات الأرمن في الشرق الأوسط. لقد أجرينا بحثا مفصلا حول الشتات الأرمن في فرنسا وروسيا والأرجنتين. تم إعداد هذه الدراسات بالتعاون مع مراكز الفكر العاملة في ذلك البلد. معظمها باللغة الانجليزية".