فريد شفييف: أذربيجان بلد منتصر، وهي حريصة على السلام

باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

ترفض أرمينيا الاجتماعات الثلاثية. أذربيجان بلد منتصر، وهي حريصة على السلام.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها فريد شفييف رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام المنصرم.

قال إنه لا يزال يُزعم "أننا نريد أن نفعل شيئا بالقوة. نرى هذا الموقف المتحيز منذ اليوم الأول للصراع.

اكد فريد شفييف: "نظمت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات معينة بين أرمينيا وأذربيجان. لكنها لم تكن منبرا، بل كانت مجرد اجتماعات. تتوفر صيغتي بروكسل وموسكو للاجتماعات. قد يتم استئناف اللقاءات في هذا السياق. ورفضت أذربيجان مشاركة فرنسا كطرف رابع في الاجتماعات".