إعداد تقرير بصيغة محدثة عن المشاكل البيئية في قره باغ

باكو، 28 ديسمبر، (أذرتاج)

قبل عامين، قمنا بإعداد تقرير عن المشاكل البيئية في قره باغ. يجب أن تكون هذه القضية أولوية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها فريد شفييف رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام المنصرم.

وقال: "في العام الماضي، تم تجديد هذا التقرير. يتهموننا بالاعتصام على طريق لاتشين". وشدد فريد شفييف على أن "بلادنا أثارت بشكل منتظم قضية تهريب ثروات المناجم في منطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية. وبعبارة أخرى، فإن الجرائم البيئية في قره باغ ليست قضية جديدة".