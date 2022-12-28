الخارجية تستدعي سفيرة فرنسا الجديدة لتسليمها مذكرة احتجاج

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

استدعت خارجية أذربيجان في 28 ديسمبر اليوم سفيرة فرنسا في باكو أن بؤايون لتسليمها مذكرة احتجاج.

وأعرب في اللقاء عن القلق العميق باستمرار حملة متزايدة توسعا مبنية على البهتان والغرض السافر ضد أذربيجان من جانب مختلف قوى فرنسا السياسية في ظل غياب رد فعل ضرورية عن جانب حكومة فرنسا وعن رفض الادعاءات الواردة في الرسالة رفضا قاطعا.

وفي هذا السياق استلفت اهتمام السفيرة الفرنسية إلى أن الدعوات المدرجة في رسالة موجهة إلى رئيس فرنسا باسم رؤساء القوى السياسية المتمثلة في البرلمان الفرنسي قبل بضعة أيام لرفع اتهامات غير مبررة ضد أذربيجان ولاتخاذ خطوات من شأنها أن تمس سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها أمرٌ غير مسلم به نهائيا.

وتم التشديد على أن الرسالة المشار إليها هي الاستمرار للتدابير والبيانات المضادة لأذربيجان والمتسلسلة التي تمارس ممارسة مستهدفة ونظامية بما فيه تبني قرارات مليئة بالتهم غير المبررة ضد أذربيجان من قبل كلتا غرفتي البرلمان الفرنسي.

وأبلغت السفيرة الفرنسية انه من الضروري اتخاذ تدابير مناسبة بغية وضع الحد على الفور على الحملة الممارسة ضد أذربيجان من قبل حكومية أذربيجان.